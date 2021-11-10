США и Украина усилили стратегическое сотрудничество

США и Украина подписали новую хартию о стратегическом партнерстве. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.
«Обновленная хартия о стратегическом партнерстве США и Украины, которую мы с главой МИД [Украины] подписали сегодня, подтверждает непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины», — приводит слова Энтони Блинкена «Интерфакс». Он отметил, что документ подчеркивает ключевые области сотрудничества, в которые входят вопросы безопасности и экономической трансформации Украины.
США намерены помочь Украине обрести энергетическую независимость, добиться декарбонизации экономики и либерализации энергетического сектора. «США и Украина согласны, что Киеву нужно продолжать проводить реформы, чтобы трансформировать страну и гарантировать светлое будущее для всего украинского народа», — отмечается в документе.
Ранее URA.RU сообщало, что Энтони Блинкен заявил об обеспокоенности США ситуацией в отношениях между РФ и Украиной. Политолог Олег Неменский считает, что президент Украины Владимир Зеленский начнет войну в Донбассе, если этого потребует НАТО. Конгрессмены США призвали американского президента Джо Байдена оказать военную поддержку Украине.
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