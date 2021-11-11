Федеральный оперативный штаб стопкоронавирус.рф, направленный на выработку мер по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории РФ, выпускает антиковидный гороскоп с рекомендациями в официальной группе «Вконтакте».
Все предсказания, так или иначе, связаны с коронавирусом и намекают на вакцинацию и самоизоляцию. В каждом посте с «антиковидными гороскопами» оставлены ссылки, по которым можно записаться на вакцинацию.
Пользователи «Вконтакте» принялись высмеивать предсказания. «Это худшее, что можно было сделать для популяризации соблюдения мер», — высказываются комментаторы.
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