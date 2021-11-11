11 ноября 2021

Пользователи соцсетей высмеяли антиковидный гороскоп оперштаба. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пользователи «Вконтакте» не оценили идею оперштаба с антиковидными гороскопами Фото:

Федеральный оперативный штаб стопкоронавирус.рф, направленный на выработку мер по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории РФ, выпускает антиковидный гороскоп с рекомендациями в официальной группе «Вконтакте».

Все предсказания, так или иначе, связаны с коронавирусом и намекают на вакцинацию и самоизоляцию. В каждом посте с «антиковидными гороскопами» оставлены ссылки, по которым можно записаться на вакцинацию.

Пользователи «Вконтакте» принялись высмеивать предсказания. «Это худшее, что можно было сделать для популяризации соблюдения мер», — высказываются комментаторы.

Пост с гороскопом

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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