11 ноября 2021

РФ направит ЕС документы для взаимного признания COVID-паспортов

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Россия готова к взаимному признанию COVID-паспортов с государствами, входящими в ЕС Фото:
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Коронавирус COVID-19

Россия готова представить документы Евросоюзу (ЕС) о признании эквивалентности своих и европейских сертификатов, подтверждающих наличие прививки от коронавируса. Об этом рассказали члены Еврокомиссии (ЕК).

Процесс о взаимном признании сертификатов запущен, говорят в Госдуме, пишут «Известия». Со стороны Москвы предоставлены все необходимые документы для проверки технической совместимости систем контроля за вакцинацией в ЕС и РФ. На данном этапе продолжаются обсуждения. В центре имени Н. Ф. Гамалеи сообщили, что к концу 2021 года ВОЗ, скорее всего, одобрит «Спутник V», за этим должно последовать и решение европейского регулятора (ЕМА). По словам российских властей, признанию российской вакцины препятствуют экономические и политические факторы.

Некоторые страны ЕС (Австрия и Италия) начали раздавать европейские паспорта вакцинации («Green pass») лицам, которые привились «Спутником V», но при условии получения ими бустерной мРНК-вакцины, одобренной в ЕС. Власти стран уточнили, что правило действует не для туристов, а для тех, кто учится или работает в стране и привился российской вакциной.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что власти РФ поддерживают взаимное признание вакцин, одобренных национальными надзорными органами. По мнению главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) финансиста и инвестора Кирилла Дмитриева, взаимное признание отечественных и иностранных вакцин от коронавируса — это вопрос текущего года, пишет «Царьград».

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