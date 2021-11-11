Пермяки начали проваливаться под лед

На тонком льду начали происходить первые ЧП Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Первые несчастные случаи на замерзших водоемах отмечены в Пермском крае. Так, под лед провалился рыбак на пруду поселка Азинский Чернушинского района. Первыми на место ЧП прибыли полицейские, которые помогли пожилому мужчине удержаться на воде до прибытия спасателей.

«Было видно, что гражданин из последних сил цеплялся за края треснувшего льда, из-за сильного обморожения практически не мог говорить. Тогда полицейский принял решение ползти в сторону утопающего. Приблизившись к рыбаку, младший сержант протянул ему буксировочный трос, благодаря которому тот удерживался на плаву в течение 10 минут до приезда бригады службы спасения. Все это время полицейский пытался вытащить утопающего, но на тонком льду это было крайне сложно и опасно», — описывают историю на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

Прибывшие спасатели, у которых была веревка нужной длины, вытащили рыбака на берег. Медики оказали ему первую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.