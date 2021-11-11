Безработную незаконно лишили пособия в Курганской области

Прокуратура требует выплатить пособие, которое не выдали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительницу Кетовского района (Курганская область) лишили пособия по безработице из-за того, что она не смогла явиться на перерегистрацию в качестве безработной по уважительной причине. В областной прокуратуре считают, что женщину незаконно лишили пособия.

«В связи с нахождением вместе с ребенком на санаторно-курортном лечении для реабилитации последнего, в мае текущего года она пропустила явку для перерегистрации в качестве безработного. В результате выплату пособия приостановили», — указано в сообщении, размещенном 12 ноября на сайте областной прокуратуры

Представители прокураты подали иск, чтобы в суде причину пропуска признали уважительной. Также в ведомстве требуют взыскать с центра занятости населения пособие, которое не выдали.