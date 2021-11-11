На рынки Екатеринбурга перестали пускать без QR-кода

Охрана на входной группе просит предоставить QR-коды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Екатеринбурга (Свердловская область) пожаловались, что охранники ТК «Новомосковский» не пустили их на рынок из-за отсутствия QR-кода. Автовладелец хотел посмотреть и прикупить зимнюю резину на свою машину. Об этом URA.RU рассказал житель Екатеринбурга Виктор.

«Я частый гость на ТК „Новомосковский“. То для дома что-то покупаю, то для дачи. Нынче захотел поменять зимнюю резину. Старая уже не годна для езды, вот и решил обновить. Приехал на рынок. На входе охрана попросила у меня QR-код. Я сказал, что у меня его нет, и меня развернули сказав, что без QR-кода не имеют право меня впускать, приказ. Обидно, если честно. Рынок же на улице», — посетовал мужчина.

Другой горожанин Михаил отметил, что не смог пройти на ТК «Новомосковский». «На днях ездил на рынок, чтобы купить товары для ремонта. Взял ипотеку, хотел сделать ремонт в ванной. По приезду на территорию рынка меня не пустили, так как нет QR-кода. Жаль, конечно. Ремонт придется отложить до лучших времен», — поделился мужчина.

Редакция URA.RU направила запрос в областной оперштаб. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что студентов Уральского государственного экономического университета с 1 сентября не будут пускать на занятия без прививки от COVID. На собрании директор сообщил, что с 1 сентября на входе в институт будет стоять считыватель QR-кодов. Пройти через него можно будет только с сертификатом о вакцинации.