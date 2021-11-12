Рейтинг Путина снизился впервые за месяц

Деятельность Владимира Путина одобряет большинство опрошенных россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рейтинг президента РФ Владимира Путина впервые снизился с октября этого года. Такие данные опубликованы в опросе Фонда общественного мнения.

«По состоянию на октябрь рейтинг президента РФ составлял 60%. На ноябрь он опустился до 59%», — говорится в материалах исследования, которые есть в распоряжении URA.RU.

При этом число тех, кто недоволен работой российского лидера, выросло. На конец октября таких было 22%, в начале ноября — уже 23%. Остальные затруднились ответить.

Кроме того, на вопрос «Вы скорее доверяете или скорее не доверяете Владимиру Путину?» россияне в большинстве своем ответили положительно (56%). Не доверяет президенту 31% граждан.

Ранее ВЦИОМ сообщал, что работу Путина стали одобрять больше россиян. В сентябре этого года за неделю показатель одобрения деятельности президента РФ вырос до 61%, однако рейтинг доверия главе государства снизился примерно 0,5 пункта — до 64,1%.