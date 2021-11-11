11 ноября 2021
10 ноября 2021

В ХМАО больше ста классов закрыли на карантин из-за COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО на карантине находятся больше четырех тысяч детей Фото:
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО закрыты на карантин больше 200 школьных классов и групп в детских садах. Всего это порядка 4,5 тысяч детей. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования ХМАО.

«В 72 дошкольных образовательных организациях закрыты на карантин по коронавирусу 97 групп (2243 воспитанника). В общеобразовательных организациях переведены на карантин по коронавирусу 108 классов (2444 учащихся)», — сказали в окружном департамент.

В пресс-службе департамента добавили, что полностью на карантин переведены одна школа в Октябрьском районе и один детский сад в Ханты-Мансийском районе. Еще 145 учеников переведены на дистант по причине ОРВИ.

Ранее URA.RU писало, что в прошлом месяце в ХМАО количество закрытых на карантин классов было в четыре раза больше. Тогда в регионе были закрыты 391 класс, а также шесть школ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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