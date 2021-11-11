Супруги из Екатеринбурга разбились в ДТП с почтовым грузовиком

У людей в легковушки не было шанса выжить Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области

Семья из Екатеринбурга погибла в результате лобового столкновения легкового и грузового автомобилей на тюменской трассе. Об этом URA.RU сообщили в Управлении ГИБДД по Свердловской области.

«Сегодня, 12 ноября, около 11.30 часов на 109 км автодороги Екатеринбург — Тюмень водитель автомобиля „Лада-Гранда“ после совершения обгона не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем „Скания“. В результате погибли два человека — водитель и пассажир легкового авто», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Погибшие — муж и жена из Екатеринбурга, 37 и 34 лет. Грузовик, с которым столкнулась машина супругов, шел из Ярославской области и был гружен посылками, он принадлежит автопочте. Сейчас движение транспорта в районе места аварии затруднено, сообщают сотрудники ГИБДД. Пока автомобили двигаются по одной полосе.