Власти ЯНАО увеличивают штаты больниц

В ЯНАО оптимизируют работу больниц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО власти увеличивают штат городских больниц после присоединения к ним медицинских организаций в поселках. Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте правительства.

«В некоторых организациях окружного здравоохранения меняется штатная численность. Так, медработники п. Пурпе Тарко-Салинской ЦРБ документально переходят в Губкинскую горбольницу в связи с тем, что поселок присоединяется к городу Губкинский», — говорится в комментарии к опубликованному документу.

Будет увеличено число врачей в Салехардской окружной больнице, в Новоуренгойской ЦГБ из-за введения в работу новых госпиталей. Для выполнения задач по национальному проекту «Цифровая трансформация» добавляют сотрудников в МИАЦ ЯНАО. Также из-за возросших задач по закупке медоборудования увеличивают дирекцию по финансированию.

«Проводится оптимизация работы больниц, потому что поселки присоединяются к городам. Сотрудники медицинских организаций не теряют работу, они так же остаются в населенных пунктах. Также в Мужевской ЦРБ будут созданы кабинеты кардиологии и детского стоматолога», — об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ЯНАО.