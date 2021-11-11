11 ноября 2021
10 ноября 2021

Власти ЯНАО увеличивают штаты больниц

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медицинская маска, медперсонал, врач, медики
В ЯНАО оптимизируют работу больниц Фото:

В ЯНАО власти увеличивают штат городских больниц после присоединения к ним медицинских организаций в поселках. Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте правительства.

«В некоторых организациях окружного здравоохранения меняется штатная численность. Так, медработники п. Пурпе Тарко-Салинской ЦРБ документально переходят в Губкинскую горбольницу в связи с тем, что поселок присоединяется к городу Губкинский», — говорится в комментарии к опубликованному документу.

Будет увеличено число врачей в Салехардской окружной больнице, в Новоуренгойской ЦГБ из-за введения в работу новых госпиталей. Для выполнения задач по национальному проекту «Цифровая трансформация» добавляют сотрудников в МИАЦ ЯНАО. Также из-за возросших задач по закупке медоборудования увеличивают дирекцию по финансированию.

«Проводится оптимизация работы больниц, потому что поселки присоединяются к городам. Сотрудники медицинских организаций не теряют работу, они так же остаются в населенных пунктах. Также в Мужевской ЦРБ будут созданы кабинеты кардиологии и детского стоматолога», — об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ЯНАО.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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