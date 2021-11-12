Зеленский просит США остановить «Северный поток-2». «Обращаюсь к друзьям»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Газовый шантаж Европы должен закончиться, пишет Зеленский Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США поддержать на уровне Сената поправки, которые помогут остановить «Северный поток-2». Об этом украинский президент написал на своей странице в twiiter.

«Газовый шантаж Европы должен прекратиться навсегда. Мы благодарны Палате представителей Соединенных Штатов за включение в оборонный бюджет поправки, которая остановит „Северный поток-2“. Обращаемся ко всем друзьям Украины и Евросоюза в Сенате США по поддержанию такой нормы и на уровне Сената», — написал Зеленский в Twitter.

Ранее обозреватель Штефан Корнелиус в статье для Süddeutsche Zeitung заявил, что новые власти Германии могут пойти на заморозку проекта «Северный поток-2» из-за Украины. Автор утверждает, что ФРГ попала в энергетическую зависимость от России, что стало «самой большой внешнеполитической проблемой» страны.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...