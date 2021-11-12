Президент Украины Владимир Зеленский призвал США поддержать на уровне Сената поправки, которые помогут остановить «Северный поток-2». Об этом украинский президент написал на своей странице в twiiter.
«Газовый шантаж Европы должен прекратиться навсегда. Мы благодарны Палате представителей Соединенных Штатов за включение в оборонный бюджет поправки, которая остановит „Северный поток-2“. Обращаемся ко всем друзьям Украины и Евросоюза в Сенате США по поддержанию такой нормы и на уровне Сената», — написал Зеленский в Twitter.
Ранее обозреватель Штефан Корнелиус в статье для Süddeutsche Zeitung заявил, что новые власти Германии могут пойти на заморозку проекта «Северный поток-2» из-за Украины. Автор утверждает, что ФРГ попала в энергетическую зависимость от России, что стало «самой большой внешнеполитической проблемой» страны.
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