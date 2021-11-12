Российские истребители были перехвачены самолетами НАТО

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Самолеты в Большом Савино. Пермь, миг-31, военный самолет, истребитель, самолет
Российские самолеты были перехвачены бельгийскими истребителями Фото:

Бельгийские истребители F-16 перехватили два российских самолета над Северным морем. Об этом сообщает минобороны Нидерландов.

«Дуэт бельгийских F-16 вылетел на перехват двух российских военных самолетов. Эти стратегические бомбардировщики Ту-160 „Блэкджек“ влетели в зону ответственности Голландии, не заявив о себе», — говорится на сайте минобороны Нидерландов.

Бельгийские самолеты были направлены на перехват российских Центром управления воздушным боем станции управления воздушными операциями Ньив-Миллиген. Отмечается, что они сопровождали российские истребители до того момента, пока сопровождением не занялись британские военно-воздушные силы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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