WP: Байдена загнали в угол из-за «Северного потока-2»

Конгресс США лишил американского президента Джо Байдена возможности отказаться от введения санкций в отношении проекта «Северный поток-2». В конце сентября Палата представителей приняла поправки к Закону о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону, которые требуют вводить ограничения против всех компаний, связанных с российским газопроводом.
«Эта поправка требует, чтобы администрация Байдена вводила санкции против всех компаний, связанных с газопроводом „Северный поток-2“. Теперь у Белого дома попросту не хватит полномочий для того, чтобы отказаться», — пишет журналист Джош Рогин в своей колонке для The Washington Post.
При этом верхняя палата Конгресса США, сенат, не стремится поддержать поправки к Закону о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону. Это связано с тем, что представители от Демократической партии «не особенно настроены связывать администрации» руки, сообщает Рогин.
Журналист считает, что такая позиция демократов не учитывает последствий, которые повлечет за собой запуск «Северного потока-2». По мнению Рогина, надежды Байдена на то, что Россия не станет использовать газопровод «в качестве оружия» против Европы, «лицемерны и наивны». Колумнист заявил, что США должны увеличить экспорт американского природного газа в европейские страны, а также сотрудничать с ними в процессе перехода к пост-углеводородной экономике.
О том, что сенаторы от Республиканской партии предложили ввести санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG, сообщила The New York Times. Соответствующие поправки в американский оборонный бюджет подразумевают ограничения в отношении лиц и организаций, которые ответственны за «Северный поток-2». Если законопроект будет принят, то уже через 15 дней Байден объявит о санкциях против всех, кто связан с газопроводом.
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