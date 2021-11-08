В США предложили новые санкции против «Северного потока-2»

Поставщикам российского газа запретят въезд в США и заморозят их активы Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Компания-оператор Nord Stream 2 AG может попасть под санкции США. С таким предложением выступили американские сенаторы от Республиканской партии.

Поправки в оборонный бюджет США, которые предусматривают ограничения в отношении организаций и лиц, ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию «Северного потока-2», внесла группа сенаторов во главе с Джимом Ришем. Предложение опубликовано на сайте комитета по иностранным делам Сената Конгресса США.

«Санкции предполагают заморозку активов в США, запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами, запрет на въезд в США, отказ в выдаче виз и аннулирование действующих виз для лиц, связанных с проектом», — говорится в сообщении. Если поправка будет принята, то уже через 15 дней президент США Джо Байден объявит о санкциях против всех, кто связан с «Северным потоком-2». В первую очередь, как отмечает РБК, под санкции может попасть оператор «Северного потока-2» компания Nord Stream 2 AG.

Ранее в Германии заявили, что сертификация газопровода «Северный поток-2» немецким регулятором Bundesnetzagentur может завершиться в январе 2022 года. Строительство трубопровода полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Газопровод представляет собой две нитки общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. В России неоднократно подчеркивали, что «Северный поток-2» — исключительно коммерческий проект.