В Роспотребнадзоре объяснили повсеместное введение QR-кодов

Губернаторы определят, какие места и какие категории жителей смогут посещать во время пандемии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Повсеместное введение QR-кодов позволит ограничить контакты и прервет передачу инфекции от одного человека другому. Об этом URA.RU заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов.

«Нерабочие дни дали положительный эффект и позволили разорвать цепочку инфицирований. И введение QR-кодов должно повлиять на снижение заболеваемости. Технически невозможно сразу всех перевести на QR-коды, нужно время для организации, поэтому этот процесс будет постепенным. В зависимости от эпидситуации, которая будет складываться к лету, будет принято решение о пролонгации этих мер или их прекращении», — добавил собеседник.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов добавил, что внесенный 12 ноября правительством законопроект предписывает губернаторам четко прописать, какие места какие категории граждан могут посещать с QR-кодами, медотводами, ПЦР-тестами или недавно переболевшие. «Подчеркну, что это не касается магазинов с товарами первой необходимости и аптек. Их могут посещать все граждане без ограничений», — подчеркнул депутат.

По словам Хубезова, QR-коды можно будет получить в электронном виде в личном кабинете на «Госуслугах», в бумажном виде — через МФЦ или другие организации, которые определят региональные власти. Депутат добавил, что это временная мера, она действует с момента вступления и до 1 июня 2022 года.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта. Первый предполагает продажу билетов на самолеты и поезда только по QR-кодам, переболевшим жителям, при медотводе и отрицательном ПЦР-тесте (до 1 февраля). Вторая поправка предписывает губернаторам определить, какие места какие категории жителей могут посещать.