Россиянам раскрыли, как получить новый сертификат для QR-кода

Эксперт рассказал, что получить сертификат для QR-кода возможно на портале госуслуг и в МФЦ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Получить справку нового образца о вакцинации, заболевания коронавирусом или медотвод можно будет на портале Госуслуг, в МФЦ и в других учреждениях. По данным источника, сертификат можно будет получить в отделениях «Почты России».

«Исходя из логики законопроектов и данных властными структурами пояснений, действующие сейчас QR-коды и сертификаты, имеющие региональный статус, будут автоматически заменяться в информсистемах на сертификаты нового образца. Бумажные сертификаты о вакцинации и бумажные справки как таковые не будут действовать, по крайней мере как „пропуска“ куда-либо, но бумажные документы в новой форме можно будет получить в МФЦ и заменяющих их структурах», — передает « Коммерсант » со ссылкой на источник.

Отмечается, что сейчас сертификаты активны год. «Не исключено, что срок будет уменьшен по одной или по нескольким категориям — это будет зависеть от рекомендаций экспертов о необходимости ревакцинации. Так, в правительстве РФ ссылаются на рекомендации ВОЗ прививаться раз в полгода», — уточняет агентство. Ведомство предлагает ревакцинироваться вакциной «Спутник Лайт».

Ранее URA.RU писало о том, что в октябре—ноябре жители разных российских регионов жаловались, что в пунктах вакцинации исчез «Спутник Лайт». Препаратом интересовались те, кто хотел быстро получить QR-код или опасался увеличения побочных явлений от двухкомпонентной вакцины.