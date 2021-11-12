12 ноября 2021

Россиянам раскрыли, как получить новый сертификат для QR-кода

© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперт рассказал, что получить сертификат для QR-кода возможно на портале госуслуг и в МФЦ Фото:
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Коронавирус COVID-19

Получить справку нового образца о вакцинации, заболевания коронавирусом или медотвод можно будет на портале Госуслуг, в МФЦ и в других учреждениях. По данным источника, сертификат можно будет получить в отделениях «Почты России».

«Исходя из логики законопроектов и данных властными структурами пояснений, действующие сейчас QR-коды и сертификаты, имеющие региональный статус, будут автоматически заменяться в информсистемах на сертификаты нового образца. Бумажные сертификаты о вакцинации и бумажные справки как таковые не будут действовать, по крайней мере как „пропуска“ куда-либо, но бумажные документы в новой форме можно будет получить в МФЦ и заменяющих их структурах», — передает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Отмечается, что сейчас сертификаты активны год. «Не исключено, что срок будет уменьшен по одной или по нескольким категориям — это будет зависеть от рекомендаций экспертов о необходимости ревакцинации. Так, в правительстве РФ ссылаются на рекомендации ВОЗ прививаться раз в полгода», — уточняет агентство. Ведомство предлагает ревакцинироваться вакциной «Спутник Лайт».

Ранее URA.RU писало о том, что в октябре—ноябре жители разных российских регионов жаловались, что в пунктах вакцинации исчез «Спутник Лайт». Препаратом интересовались те, кто хотел быстро получить QR-код или опасался увеличения побочных явлений от двухкомпонентной вакцины.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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