Почему в России возник дефицит «Спутника Лайт»

Популярность препарата объясняют даже его названием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

В октябре—ноябре жители разных российских регионов жаловались, что в пунктах вакцинации исчез «Спутник Лайт». Препаратом интересовались те, кто хотел быстро получить QR-код или опасался увеличения побочных явлений от двухкомпонентной вакцины. Откуда появился «Лайт» и почему достать его будет все сложнее — в материале URA.RU.

12 ноября Минцифры РФ объявило, что «в связи с актуализацией временных методических рекомендаций» сертификаты о первичной вакцинации препаратом «Спутник Лайт» появляются на портале «Госуслуги» теперь только спустя 21 день после прививки. Ранее прививающиеся почти сразу получали на сайте подтверждение и QR-код о вакцинации однокомпонентным «Лайтом».

Запись из личного кабинета на «Госуслугах» о сроках действия QR-кода. Житель Свердловской области вакцинировался «Спутником Лайт» 28 октября Фото: читатель URA.RU

На опубликованном Минцифры официальном письме от Минздрава РФ скрыты данные о дате отправки письма. Как рассказал URA.RU источник, видевший оригинал документа, в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций его направили еще 1 ноября. То есть во время официально объявленных нерабочих дней в России (30 октября — 7 ноября). В этот период россияне активно шли вакцинироваться. И многие пытались привиться именно «Спутником Лайт». Но, как известно, в октябре—ноябре образовался дефицит этого препарата. В каких-то регионах он полностью исчез.

Причину дефицита в Минздраве РФ официально не комментируют. Однако известно, что в Свердловской области в некоторых больницах были сделаны заначки этих препаратов — для своих. Как говорят инсайдеры URA.RU в медицинской среде и сами люди, ставившие прививки, в больницах, как правило, есть припасенные для отдельных случаев дозы «Лайта». Если посмотреть на опыт Свердловской области, в медучреждениях крупнейшего города региона, в Екатеринбурге, можно найти с десяток ампул. При этом, если заехать в населенные пункты поменьше, например, в Сухой Лог или Ревду, заметили читатели агентства, найти эту вакцину — проще. Но им в этом помогли родственники и знакомые в больницах. Впрочем, в медучреждениях URA.RU сообщили, что «Лайта» нет.

Быстрый и легкий QR-код

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в реестре лекарственных средств в мае. В течение 2021 года власти говорили о том, что этим препаратом будут вакцинировать в основном молодых людей, потом речь шла об экспорте «Лайта» в другие страны, им же прививали мигрантов. Но последние полгода абсолютно все желающие могли получить его: даже при первичной вакцинации. В конце октября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко объявил, что «Лайт» нужно использовать только для ревакцинации и уже переболевших COVID-19, в связи с чем должны были появиться соответствующие методические рекомендации.

Врачи и ученые сходятся во мнении: спрос на «Лайт» — высокий из-за (уже бывшей) возможности быстрого получения сертификата и QR-кода о вакцинации, предъявление которых спрашивают в общественных местах.

«Уже после одной прививки можно было получить сертификат и QR-код. В отличие от „Спутника V“ (двухкомпонентная вакцина, второй ее компонент ставится через три недели после первого — прим. URA.RU), „Лайт“ сразу давал возможность пользоваться всеми благами цивилизации для привитых», — признал доктор медицинских наук, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев.

«Лайт» был в избытке в начале лета Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Он также добавил, что популярность вакцины связана с психологией. Некоторые считают ее более легким препаратом среди остальных: все-таки есть формулировка «Лайт». Люди думают, что смогут себя обезопасить таким образом от дополнительных побочных эффектов.

По мнению профессора, завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александра Бутенко, спрос на «Лайт» объясняется еще и тем, что кто-то не решается делать две прививки: одна же уже дает иммунитет: «„Спутник Лайт“, может быть, дает не такую выраженную защиту [как „Спутник V“]. Но это, по крайней мере, снижает показатели смертности и заболеваемости».

«Спутник Лайт» появился от безысходности

Еще летом «Спутник Лайт» могли давать даже тем, кто шел ставить «Спутник V». Его применяли в том числе для первичной вакцинации.

Как вспоминает гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог Николай Крючков, свою роль мог сыграть регуляторный момент. «Спутник Лайт» является первым компонентом зарегистрированного ранее «Спутника V». Разработчик — Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи — позиционировал «Лайт» как новый препарат. «Формально, поскольку это отдельный препарат, он так и рассматривается. Должен проходить стандартные клинические исследования. В частности, у здоровых добровольцев первой вакцинации. Разработчики провели исследования. Но ревакцинация [рекомендованная сейчас] — тогда была редкостью. Для регистрации вакцины по показанию „ревакцинация“ необходимо было произвести два клинических исследования последовательно: сначала на первичной вакцинации, а потом уже на вакцинации переболевших COVID-19 и повторной прививки. Это усложняет разработку, удорожает ее. Пошли по легкому пути: раз формально „Лайт“ — такой же разрешенный препарат как „Спутник V“ с таким же точно показанием к применению, значит, мы не можем официально сказать, что это только для ревакцинации», — объяснил собеседник отсутствие полгода назад ограничений по «Спутнику Лайт».

Кроме того, на ситуацию с массовой вакцинацией «Лайтом» могла повлиять специфика производства главного в России препарата — «Спутника V». Второй компонент требует больше исходного материала, аппаратуры и реагентов. Тратится больше времени. Поэтому в обороте оказался первый компонент «Спутника V» — «Лайт».

Крючков уверен, что можно было отпускать для вакцинации не «Лайт», а «V»:

«Производителям никто не мешал выпустить препарат «Спутник V» в нескольких фасовках, уточнив, что можно делать как две инъекции, так и одну. Да, потребовалось дополнительное клиническое исследование. Но не было бы проблем с выпуском продукции.

Сейчас ежемесячно производится около 60 миллионов доз «Спутника Лайт» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ведь сейчас вакцины идут строго отдельно: своя маркировка, свой учет, свои поставки». Негласно это подтверждает еще один источник в медицинской среде.

Токарев также подчеркнул: весной превалировали другие штаммы коронавируса — менее опасные. Тогда уместно было ставить «Спутник Лайт». Сейчас в лидерах — дельта-вариант COVID-19, требующий у людей более высокого титра антител.

Как уточнил специалист, рекомендации по использованию «Спутника Лайт» при ревакцинации связаны с получением новых данных в начале осени: вакцина дает менее выраженный иммунный ответ, чем двухкомпонентная вакцина «Спутник V» (по последним сообщениям от разработчика, эффективность «Спутника Лайт» от коронавируса составляет 70% в течение трех месяцев после первичной вакцинации, «Спутника V» — 91,6%).

Как долго «Лайт» будут прятать

Крючков уверен, что в центре имени Н. Ф. Гамалеи уже заметили популярность «Лайта». На эту вакцину будет сделан некоторый временный акцент. А выпуск «Спутника V» немного притормозят.

Сейчас ежемесячно российские предприятия производят более 40 миллионов комплектов «Спутника V» и около 60 миллионов доз «Спутника Лайт». Об этом в октябре в интервью американскому деловому журналу Fortune рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он рассказал, что сейчас основной продукт — это «Спутник V». Но уже в следующем году главным препаратом станет «Спутник Лайт», так как людям нужно будет либо ревакцинироваться, либо ставить прививку после того, как они уже переболели коронавирусом.