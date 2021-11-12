В ПФР предупредили о потере части пенсии у россиян

В ПФР рассказали, какую пенсию выгоднее получать при потере кормильца Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, которые сами получали какую-либо пенсию, имеют право перейти на страховую пенсию по случаю потери кормильца. Но это может привести к снижению выплаты, предупредили в Пенсионном фонде России по Санкт-Петербургу.

«Такой переход не всегда может быть выгодным. Во-первых, фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Кроме того, при переходе на пенсию супруга нет специальных доплат», — отмечается на сайте областного ПФР.

Уточняется, что назначение данной пенсии возможно при факте, что человек на дату смерти находился на иждивении. «Работающие овдовевшие пенсионеры не будут иметь право на установление пенсии по случаю потери кормильца», — подытожили в фонде.

Ранее в ПФР напомнили, что у пенсионеров — участников программы софинансирования пенсий — есть возможность до 31 декабря этого года сделать взнос в размере до 12 тысяч рублей, при этом государство удвоит эту сумму. Таким образом, если гражданин переводит на счет 3 тысяч рублей в год, то сумма увеличивается до 6 тысяч рублей, приводит пример «Федеральное агентство новостей».