В ПФР напомнили о единовременной выплате в 24 тысячи рублей

Получить деньги можно будет в качестве прибавки к пенсии либо в виде единовременной выплаты Фото: Денис Моргунов © URA.RU

У пенсионеров — участников программы софинансирования пенсий — есть возможность до 1 декабря этого года сделать взнос в размере до 12 тысяч рублей, при этом государство удвоит эту сумму. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России.

«Государство удвоит сумму, которую участники программы внесут до 1 декабря. Однако такому бонусу подвергнутся лишь выплаты от двух до 12 тыс. рублей», — приводит информацию ПФР издание «Царьград».

Таким образом, если гражданин переводит на счет 3 тысяч рублей в год, то сумма увеличивается до 6 тысяч рублей, приводит пример «Федеральное агентство новостей». Отмечается, что средства будут храниться на счете гражданина до того времени, как он достигнет пенсионного возраста, уточняет Nation News. Получить деньги можно будет в качестве прибавки к пенсии либо в виде единовременной выплаты, дополняет деловое издание «Взгляд».

Ранее В ПФР назвали 4 варианта лишиться пенсии. Первым условием стало неполучение человеком положенной суммы шесть месяцев подряд. Следующим — неподтверждение инвалидности. Последние два условия — окончание срока действия вида на жительство и отсутствие пенсии по потере кормильца, если детям уже исполнилось 18 лет.