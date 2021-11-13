В РЖД готовы ввести QR-коды

Замгендиректора РЖД Пегов заявил, что компания готова к проверке QR-кодов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Российские железные дороги готовы ввести QR-коды для поездок. С таким заявлением выступил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов. По его словам, все поезда уже оборудованы необходимыми ресурсами.

«Я не думаю, что это тяжело сделать на ж/д транспорте. У нас очень давно посадка в поезде осуществляется по паспорту, и те устройства, которыми у нас оборудованы поезда, и находятся у проводников, в режиме онлайн готовы провести любую проверку при подключении к соответствующим информационным ресурсам», — передает РИА «Новости» слова Пегова.

Ранее о готовности организации ввести QR-коды заявлял замглавы РЖД Евгений Чаркин. По его словам, это сделают в случае соответствующего поручения от правительства РФ. Он также отметил, что компания очень многому научилась за время пандемии коронавируса.