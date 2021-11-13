В РЖД готовы ввести QR-коды

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Стадион Локомотив. Курган, стадион локомотив, ржд
Замгендиректора РЖД Пегов заявил, что компания готова к проверке QR-кодов Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Российские железные дороги готовы ввести QR-коды для поездок. С таким заявлением выступил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов. По его словам, все поезда уже оборудованы необходимыми ресурсами.

«Я не думаю, что это тяжело сделать на ж/д транспорте. У нас очень давно посадка в поезде осуществляется по паспорту, и те устройства, которыми у нас оборудованы поезда, и находятся у проводников, в режиме онлайн готовы провести любую проверку при подключении к соответствующим информационным ресурсам», — передает РИА «Новости» слова Пегова.

Ранее о готовности организации ввести QR-коды заявлял замглавы РЖД Евгений Чаркин. По его словам, это сделают в случае соответствующего поручения от правительства РФ. Он также отметил, что компания очень многому научилась за время пандемии коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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