В РЖД готовы ввести QR-коды

Российские железные дороги готовы ввести QR-коды для поездок в случае соответствующего поручения от правительства РФ. С таким заявлением выступил замглавы РЖД Евгений Чаркин.
«Вопрос, безусловно, находится в плоскости государственного регулирования, тех решений, которые могут быть выработаны на уровне правительства. Мы, безусловно, готовы выполнить все те поручения, которые могут поступить», — передает ТАСС слова Чаркина.
По словам замглавы РЖД, компания очень многому научилась за время пандемии коронавируса. «Мы готовы, повторюсь, нас пандемия очень многому научила, мы очень много сделали, поэтому — какое решение будет принято со стороны государства, мы его, безусловно, выполним», — сказал он.
Ранее гендиректор компании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов заявил, что перевозчик выступает против использования QR-кода при покупке билета. По словам Полубояринова, на приобретение билета ни в коем случае нельзя ставить QR-код.
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