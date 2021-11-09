В РЖД готовы ввести QR-коды

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Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале во время снегопада. Рязань, снег, пенсионерка, вокзал, поезд, зима, багаж, путешествие, пассажир, ржд, турист, жд, чемодан, пассажиры, багаж, туризм, железная дорога
РЖД готовы выполнить поручения по поводу введения QR-кодов для поездок Фото:
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Коронавирус COVID-19

Российские железные дороги готовы ввести QR-коды для поездок в случае соответствующего поручения от правительства РФ. С таким заявлением выступил замглавы РЖД Евгений Чаркин.

«Вопрос, безусловно, находится в плоскости государственного регулирования, тех решений, которые могут быть выработаны на уровне правительства. Мы, безусловно, готовы выполнить все те поручения, которые могут поступить», — передает ТАСС слова Чаркина.

По словам замглавы РЖД, компания очень многому научилась за время пандемии коронавируса. «Мы готовы, повторюсь, нас пандемия очень многому научила, мы очень много сделали, поэтому — какое решение будет принято со стороны государства, мы его, безусловно, выполним», — сказал он.

Ранее гендиректор компании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов заявил, что перевозчик выступает против использования QR-кода при покупке билета. По словам Полубояринова, на приобретение билета ни в коем случае нельзя ставить QR-код.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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