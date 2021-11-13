В Калининграде личность погибшего установили по QR-коду

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У погибшего отсутствовали документы, его опознали по QR-коду о вакцинации от COVID Фото:

В Калининграде личность погибшего установили по QR-коду о вакцинации от коронавируса. При мужчине не оказалось других документов.

Машинист электрички Калининград — Светлогорск нашел тело мужчины и сообщил в полицию. «Личность погибшего удалось установить по сертификату с QR-кодом, который нашли при нем. Это оказался 38-летний житель Пионерского», — сообщается в группе «Типичный Калининград» в соцсети «ВКонтакте».

Как уточнили в Следственном комитете, проводится доследственная проверка. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

В ряде регионов РФ действуют QR-коды о вакцинации от коронавируса. Их необходимо предъявлять в большинстве общественных мест. В Госдуму также внесли законопроекты о предъявлении QR-кодов на транспорте. Для посещения аптек, продуктовых магазинов предъявлять ничего не потребуется, пишет РАПСИ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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