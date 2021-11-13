В Калининграде личность погибшего установили по QR-коду о вакцинации от коронавируса. При мужчине не оказалось других документов.
Машинист электрички Калининград — Светлогорск нашел тело мужчины и сообщил в полицию. «Личность погибшего удалось установить по сертификату с QR-кодом, который нашли при нем. Это оказался 38-летний житель Пионерского», — сообщается в группе «Типичный Калининград» в соцсети «ВКонтакте».
Как уточнили в Следственном комитете, проводится доследственная проверка. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
В ряде регионов РФ действуют QR-коды о вакцинации от коронавируса. Их необходимо предъявлять в большинстве общественных мест. В Госдуму также внесли законопроекты о предъявлении QR-кодов на транспорте. Для посещения аптек, продуктовых магазинов предъявлять ничего не потребуется, пишет РАПСИ.
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