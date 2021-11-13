Ученые заявили о побочных эффектах из-за боязни прививки от COVID

При вакцинации срабатывает эффект ноцебо Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Побочные эффекты от вакцины от коронавируса могут возникнуть из-за самого ожидания этих побочных эффектов. Об этом сообщается в исследовании научного журнала Psychotherapy and Psychosomatics.

«Теперь мы видим, что ожидания людей в отношении побочных эффектов сами по себе также способствуют возникновению побочных эффектов, которые они получают», — сообщила профессор психологии Орхусского университета Лене Вейз, которая является одним из авторов данного исследования, передает Danmarks Radio. Она назвала это феноменом ноцебо, когда негативные ожидания увеличивают вероятность получения побочных эффектов после вакцинации.

Ранее врачи объяснили, почему зачастую пенсионеры легче переносят прививку от коронавируса. По словам медиков, у пожилых людей более изношенная иммунная система, пишет издание « Невские новости ». Греческие ученые обнаружили серьезные побочные реакции на прививку. У нескольких пациентов случился анафилактический шок, сообщает портал «Утро.ру».