Людей, распространяющих недостоверную информацию о вакцинации от коронавируса, необходимо наказывать. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
«То, что распространяется много ложной информации о коронавирусе — это, конечно, печальное явление нашего времени. Я надеюсь, что те, кто распространяет ложную информацию, понесут за это соответствующее наказание», — заявил митрополит Иларион в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
В апреле 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки в УК РФ и КоАП об установлении ответственности за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом, сообщает РАПСИ. Распространение фейков о COVID наказывается штрафом от 300 до 700 тысяч рублей. Если это привело к причинению вреда здоровью человека, грозит штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а если к смерти — от 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей. Также предусматриваются принудительные работы или лишение свободы.
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