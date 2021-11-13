Украинский генерал предрек вхождение пяти регионов в состав РФ

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Евромайдан. Киев, флаг украины
Пять украинских областей могут перейти РФ по проекту «Новороссия», заявил Геннадий Москаль Фото:

Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области Украины могут перейти в состав России. Об этом заявил экс-глава Закарпатской областной государственной администрации, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль.

«Под угрозой проекта „Новороссия“ [находятся] Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области», — заявил Москаль в эфире телеканала «Украина 24». По его словам, в этих регионах сильных пророссийские настроения. Генерал-лейтенант отметил, что украинские власти сообщают о спокойной обстановке, однако это не так.

Ранее бывший начальник Генштаба ВСУ, генерал Виктор Муженко заявил, что Украину могут отрезать от Черного и Азовского морей, если будет создано государство Новороссия. По его словам, туда могут войти Херсонщина, Северо-Крымский канал, Одесса. Новороссией до 2015 года называли конфедерацию непризнанных республик ДНР и ЛНР. Предполагалось, что территория государства будет увеличиваться за счет украинских областей. Однако проект был заморожен, так как противоречит Минским соглашениям, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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