Венедиктов: в окружении Навального есть агент спецслужб

В окружении российского блогера-оппозиционера Алексея Навального действует агент российских спецслужб, который внушает политику «неправильные» идеи, идущие от силовиков. Об этом заявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
«Навального в Россию выманивали спецслужбы. Я абсолютно уверен, что в ближайшем окружении Навального существует агент, который аккуратно проводит определенные мысли по заданию спецслужб. У меня есть три человека под подозрением. Я говорил об этом Навальному еще до отъезда. В его окружении есть люди, биографии которых стерты ластиком. Мы не знаем о них ничего до того момента, как они стали соратниками Навального», — сказал Венедиктов в интервью телеканалу RTVI.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Навальный находится в тюрьме не по политическим причинам, а из-за уголовных преступлений. В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что структуры Навального получали деньги в посольстве Германии.
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