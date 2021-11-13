Венедиктов: в окружении Навального есть агент спецслужб

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Агент спецслужб внедрился в ближайшее окружение Алексея Навального, считает Алексей Венедиктов Фото:

В окружении российского блогера-оппозиционера Алексея Навального действует агент российских спецслужб, который внушает политику «неправильные» идеи, идущие от силовиков. Об этом заявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Навального в Россию выманивали спецслужбы. Я абсолютно уверен, что в ближайшем окружении Навального существует агент, который аккуратно проводит определенные мысли по заданию спецслужб. У меня есть три человека под подозрением. Я говорил об этом Навальному еще до отъезда. В его окружении есть люди, биографии которых стерты ластиком. Мы не знаем о них ничего до того момента, как они стали соратниками Навального», — сказал Венедиктов в интервью телеканалу RTVI.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Навальный находится в тюрьме не по политическим причинам, а из-за уголовных преступлений. В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что структуры Навального получали деньги в посольстве Германии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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