13 ноября 2021

Москвичей предупредили об опасной погоде

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередь в Третьяковскую галерею на выставку Архипа Куинджи. Москва, девушка, холод
Жителей столицы предупредили о сильном ветре и гололеде Фото:

В Москве из-за сильного ветра Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности. Это распространяется и на Подмосковье, сообщается в данных прогностической карты на сайте учреждения.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый. Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении. В ночь на воскресенье в столичном регионе осадки не ожидались. Температура упала до одного градуса ниже нуля.

Ранее желтый уровень погодной опасности объявили 12 ноября в Подмосковье из-за гололедицы. Предупреждение действует до 15 числа включительно, передает «Подмосковье сегодня».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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