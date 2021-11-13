Москвичей предупредили об опасной погоде

В Москве из-за сильного ветра Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности. Это распространяется и на Подмосковье, сообщается в данных прогностической карты на сайте учреждения.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый. Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении. В ночь на воскресенье в столичном регионе осадки не ожидались. Температура упала до одного градуса ниже нуля.
Ранее желтый уровень погодной опасности объявили 12 ноября в Подмосковье из-за гололедицы. Предупреждение действует до 15 числа включительно, передает «Подмосковье сегодня».
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