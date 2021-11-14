Политтехнолог Белковский: Путин должен оставаться до конца

Владимир Путин может быть президентом до «физического конца», считает Станислав Белковский Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин установил мир после «столетней гражданской войны» в стране. Этим он похож на бывшего каудильо Испанского государства Франсиско Франко, заявил политтехнолог Станислав Белковский. По его мнению, теперь Путин, как и Франко, должен оставаться у власти до конца.

«Владимир Путин подвел черту под гражданской войной — почти столетней, которая велась до его прихода к власти и еще отчасти в начале его правления. Тем самым он сравнил себя с Франсиско Франко, используя эту ролевую модель. Если Путин — наш Франко, то он, конечно, должен оставаться у власти до конца и никуда уйти прежде физического конца он не может», — сказал Белковский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Политтехнолог объяснил, что де-факто гражданская война в России началась в 1917 году и длилась почти сто лет. В частности, фактом гражданской войны Белковский называет 90-е годы XX века и две чеченские войны.

Ранее политтехнолог называл возможных преемников Путина. По его мнению, Россию могут возглавить министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев или экс-председатель правительства РФ Михаил Касьянов.