Политтехнолог назвал единственного реального соперника Путина

Владимир Путин избавился от соперника, считает Станислав Белковский Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Единственным возможным соперником президента РФ Владимира Путина мог стать бывший председатель правительства РФ Михаил Касьянов. Такого мнения придерживается политтехнолог Станислав Белковский.

«У [президента РФ Владимира] Путина никогда не было ни одного человека, который бы воспринимался общественным мнением как реальный конкурент. Но такой человек наклевывался — это Михаил Касьянов. Именно поэтому при первой же возможности Путин от него избавился. Он [российский лидер] назначал премьерами только людей, которые даже теоретически не могли рассматриваться в качестве соперников», — рассказал Белковский в интервью, опубликованном на youtube-канале Власть vs Влащенко.

Ранее бывший зять Ельцина Алексей Дьяченко заявлял, что в новогоднюю ночь перед своим уходом Ельцин передал Путину кремлевский кабинет. Но одновременно два мастер-ключа от машины власти были переданы Михаилу Касьянову и экс-главе администрации президента Александру Волошину. Сообщается также, что Касьянов не был человеком Путина и действовал вполне самостоятельно.

Касьянов был председателем правительства Российской Федерации с 2000 по 2004 год. До этого он год проработал в должности министра финансов РФ.