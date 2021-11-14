Жителей ЯНАО ждет холодная рабочая неделя

В регионе местами похолодает до минус 31 градуса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На этой неделе синоптики прогнозируют для жителей ЯНАО холодную рабочую неделю. Как сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС, местами температура будет достигать минус 31 градуса.

«В понедельник температура воздуха будет достигать минус 23 градусов преимущественно без осадков с западным и юго-западным ветром до 11 метров в секунду. Местами ожидается выпадение мелкого снега и максимально низкой температуры в минус 31 градус», — говорится в прогнозе Обь-Иртышского УГМС.

Во вторник жителям стоит ожидать потепления до минус 14 градусов и выпадение снега. Ветер до конца недели будет достигать скорости до 12 метров в секунду. С середины и до конца недели температура будет ниже минус 20.