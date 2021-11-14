14 ноября 2021
13 ноября 2021
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11 ноября 2021

Жителей ЯНАО ждет холодная рабочая неделя

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозные дни. Тюмень, снег, зима, деревья, деревья в снегу, мороз, холод, снег на деревьях, снег на ветках
В регионе местами похолодает до минус 31 градуса Фото:

На этой неделе синоптики прогнозируют для жителей ЯНАО холодную рабочую неделю. Как сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС, местами температура будет достигать минус 31 градуса.

«В понедельник температура воздуха будет достигать минус 23 градусов преимущественно без осадков с западным и юго-западным ветром до 11 метров в секунду. Местами ожидается выпадение мелкого снега и максимально низкой температуры в минус 31 градус», — говорится в прогнозе Обь-Иртышского УГМС.

Во вторник жителям стоит ожидать потепления до минус 14 градусов и выпадение снега. Ветер до конца недели будет достигать скорости до 12 метров в секунду. С середины и до конца недели температура будет ниже минус 20.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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