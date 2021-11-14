Депутат Госдумы призвал россиян забрать деньги из банков

Агрессия государства может угрожать деньгам россиян, заявил Михаил Делягин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россияне должны как можно быстрее забрать свои сбережения из банков из-за агрессии со стороны правительства России. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин в своем telegram-канале.

«Сейчас мы видим безумную агрессию государства по отношению в гражданам. И сегодня, перед лицом этой агрессии государства, возможно, уже пришла пора спасать деньги из банков. Что еще будут творить эти одичалые дальше, какие еще террористические действия предпримут в отношении людей предвидеть нельзя», — сказал Делягин.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина россиянам сейчас необходимо класть деньги в банк. Она пообещала россиянам очень выгодные вклады в ближайшее время.