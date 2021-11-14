В Курганской области появятся сотни новых рабочих мест

Губернатор Вадим Шумков (слева) и представитель акционеров «Корпорации СТС» Алексей Бобров (справа) обсудили новые перспективы Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Более 200 новых рабочих мест появятся в Курганской области при реализации инвестпроектов в рамках соглашения между правительством региона и «Корпорацией СТС». Соответствующие планы обсудили губернатор Вадим Шумков и представитель акционеров компании Алексей Бобров, сообщили URA.RU в пресс-службе главы Зауралья.

Одним из крупнейших инвестпроектов станет запуск молочно-товарной фермы на 400 коров. «Ферма войдет в создаваемый в Шадринске и Шадринском районе аграрный кластер», — рассказали в пресс-службе губернатора.

Это не первый масштабный проект. Ранее при поддержке власти и бизнеса был создан Индустриальный парк на базе «Курганского завода комплексных технологий» (КЗКТ). Сейчас там работают более 20 предприятий, создано более 500 рабочих мест. Недавно на КЗКТ началось производство шкафов управления для компании HUBER (Германия).

Еще одной темой встречи стала модернизация коммунальной инфраструктуры Кургана: реконструкция Арбинского водозабора и проектирование очистных сооружений. Представитель акционеров «Корпорации СТС» также подтвердил планы компании по реализации социально-благотворительных проектов в сфере культуры и спорта.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году в Шадринской поликлинике за счет средств энергокомпании СУЭНКО (входит в «Корпорацию СТС») провели ремонт и приобрели новую мебель и оборудование. Энергетики взяли на себя расходы по просьбе региональных властей, поскольку медучреждение не попало в федеральную программу по ремонту объектов.