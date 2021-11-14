14 ноября 2021

США поддержали демократию Украины 80 тоннами боеприпасов

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Окопы подразделения
Помощь символизирует преданность США успеху стабильной и свободной Украины, отметили в посольстве Фото:

Украина получила от США четвертую поставку помощи в размере 80 тонн боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Киеве.

«14 ноября, Украина получила поставку около 80000 килограммов боеприпасов из США. Это четвертая часть дополнительной помощи в области безопасности на сумму до 60 миллионов долларов, направленной президентом [США Джо — прим. ред.] Байденом в августе, что показывает преданность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины», — сообщило американское посольство в Киеве в Twitter.

23 октября Киев получил третью партию военной помощи на 60 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отчитался о сближении Киева и Вашингтона за 2021 год. США и Украина усилили стратегическое партнерство. ВМС США совместно с Украиной, Турцией и Румынией провели военные учения в международных водах, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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