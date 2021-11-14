14 ноября 2021

В Совфеде хотят наказывать россиян за недопуск в дома газовиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв в жилом доме на улице Индустрии, микрорайон Уралмаш. Екатеринбург, газ, газификация, газовики, домашний газ
Несвоевременная проверка газового оборудования может привести к скоплению продуктов сгорания природного газа в помещении, напомнил Андрей Кутепов Фото:

Глава комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Андрей Кутепов предложил ввести ответственность для граждан, которые не пускают в квартиры специалистов по ремонту и диагностике газового оборудования. Соответствующее письмо он направил помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

«Необходимо разрешить вопрос и об установлении ответственности за отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и работ по его техническому диагностированию», — цитирует ТАСС обращение Андрея Кутепова. В письме не уточняется, какое именно наказание будет ожидать граждан, которые не пустили газовиков в свое жилье.

Аналогичную ответственность Кутепов предложил ввести для россиян, кто не позволил провести проверку, очистку или ремонт дымоходов и вентиляции. По словам сенатора, несвоевременная диагностика оборудования может привести к скоплению в помещении продуктов сгорания природного газа. Еще одна его инициатива — ответственность для жильцов, которые не пустили в квартиру аварийно-диспетчерскую службу для устранения аварии, приостановления и возобновления подачи газа.

Кутепов уточнил, что наказание возможно только тех жильцов, кто получил уведомление о выполнении соответствующих работ. В связи с этим он предложил ввести лицензирование специализированных организаций по проверке и ремонту газового оборудования, дымоходов и вентиляций.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по энергетике Дмитрий Ионин в разговоре с URA.RU предложил массово заменить газовое оборудование в домах россиян на электрическое. По его мнению, это позволит избежать взрывов газа в квартирах. Ионин считает, что утечки газа — это системная проблема. По его словам, газовики регулярно собирают деньги за проверки оборудования, но на самом деле делают их формально.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...