В Совфеде хотят наказывать россиян за недопуск в дома газовиков

Глава комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Андрей Кутепов предложил ввести ответственность для граждан, которые не пускают в квартиры специалистов по ремонту и диагностике газового оборудования. Соответствующее письмо он направил помощнику президента РФ Максиму Орешкину.
«Необходимо разрешить вопрос и об установлении ответственности за отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и работ по его техническому диагностированию», — цитирует ТАСС обращение Андрея Кутепова. В письме не уточняется, какое именно наказание будет ожидать граждан, которые не пустили газовиков в свое жилье.
Аналогичную ответственность Кутепов предложил ввести для россиян, кто не позволил провести проверку, очистку или ремонт дымоходов и вентиляции. По словам сенатора, несвоевременная диагностика оборудования может привести к скоплению в помещении продуктов сгорания природного газа. Еще одна его инициатива — ответственность для жильцов, которые не пустили в квартиру аварийно-диспетчерскую службу для устранения аварии, приостановления и возобновления подачи газа.
Кутепов уточнил, что наказание возможно только тех жильцов, кто получил уведомление о выполнении соответствующих работ. В связи с этим он предложил ввести лицензирование специализированных организаций по проверке и ремонту газового оборудования, дымоходов и вентиляций.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по энергетике Дмитрий Ионин в разговоре с URA.RU предложил массово заменить газовое оборудование в домах россиян на электрическое. По его мнению, это позволит избежать взрывов газа в квартирах. Ионин считает, что утечки газа — это системная проблема. По его словам, газовики регулярно собирают деньги за проверки оборудования, но на самом деле делают их формально.
Подписывайтесь на URA.RU в