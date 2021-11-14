«Коммерсант»: в России могут заблокировать миллионы SIM-карт

В России примерно 11 миллионов серых корпоративных номеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Более половины корпоративных мобильных номеров в России могут отключить из-за нарушения закона о серых SIM-картах. По оценкам аналитиков и операторов связи, больше всего могут пострадать малый и средний бизнес.

«Больше половины корпоративных мобильных номеров могут быть отключены от услуг связи после 1 декабря из-за нарушения закона о серых SIM-картах. Корпоративные абоненты должны внести сведения о конечных пользователях SIM-карт в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала „Госуслуги“», — передает «Коммерсант».

По оценкам Mobile Research Group, всего в России действует около 32 миллионов корпоративных номеров. Сведения о половине из них до сих пор не внесены в ЕСИА, заявил генеральный директор «ТМТ» Консалтинга Константин Анкилов. Пользователи должны это сделать до 30 ноября, иначе оператор связи приостановит оказание услуг.

Больше всего незарегистрированных SIM-карт у малого и среднего бизнеса, уточнил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его оценке, это примерно 11 миллионов серых корпоративных номеров. По мнению Анкилова, прежде всего это связано с тем, что не все клиенты мобильных операторов зарегистрированы на «Госуслугах».

Отключение незарегистрированных SIM-карт может привести к временному снижению выручки операторов, считает Анкилов. По его мнению, это также может иметь экономические последствия для компаний, которые останутся без связи.

В Минцифры РФ сообщили, что регистрация SIM-карт проходит по графику. Ведомство проводит мероприятия вместе с операторами, чтобы все корпоративные клиенты своевременно внесли сведения о номерах в ЕСИА.

Внести сведения о конечных пользователях SIM-карт в ЕСИА должны все компании, которые заключили договор с оператором до 1 июня. Они обязаны это делать в соответствие с поправками к закону «О связи», которые были приняты в декабре 2020 года. Если клиенты заключили договор после 1 июля, то оператор связи сам внесет данные в ЕСИА. Для некоторых SIM-карт есть переходный период. Например, если они используются в различных датчиках, банкоматах и других устройствах, то данные о них нужно внести в ЕСИА только к 1 марта 2023 года.