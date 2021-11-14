В Кургане из-за мусора разрушено 50 метров канализации

«Водный Союз» планирует завершить ремонт до 21 ноября Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Участок канализационного коллектора №15 в Заозерном районе Кургана оказался разрушен из-за попавшего в систему мусора. Предприятие «Водный Союз» приступило к замене 50 метров трубопровода, сообщили URA.RU в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

«В 5-м микрорайоне Кургана ведутся работы на пятнадцатом коллекторе, верхний свод одного из участков которого был полностью разрушен. В ходе проведенных раскопок сотрудники компании установили, что замене подлежит 50 метров трубопровода», — рассказали в «Водном Союзе».

Работы по перекладке планируется завершить до 21 ноября 2021 года. На время ремонта в районе улицы Мальцева установлена временная перекачивающая станция, которая обеспечивает транспортировку стоков. «Участок коллектора от улицы Мальцева до проспекта Мостостроителей является ветхим и имеет 100%-й износ. То, что ремонтные бригады видят сейчас, это полностью обрушившейся верхний свод железобетонной трубы, внутри — мусор и огромное количество синтетических тряпок», — заявил главный инженер «Водного Союза» Яков Арапов.

По его словам, отходы из нетканого полотна (тряпки, подгузники, средства личной гигиены) при попадании в канализацию образуют засоры. «Стоки больше не могут проходить по трубопроводу. А если при этом целостность трубы нарушена, вода начинает подмывать грунт и образуются провалы. Именно это и случилось с коллектором в Заозерном», — объяснил Арапов.

Руководство «Водного Союза» просит жителей Кургана не бросать мусор в канализацию. Только в 2021 году специалисты компании устранили более пяти тысяч засоров и 39 провалов на сетях водоотведения Кургана.

Ранее URA.RU сообщало, что в Шумихе (Курганская область) канализация засорилась из-за бутылок, огурцов, тряпок, подгузников и отходов кошачьего туалета — местные жители выкидывали все это в унитаз. В августе два многоквартирных дома в городе Щучье на три дня оставались без воды из-за попавшего в канализацию мусора, в том числе халата.