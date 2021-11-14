14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021

Директора челябинской базы отдыха нашли мертвым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Региональный СК выясняет обстоятельства (фото из архива) Фото:

В курортном поселке Непряхино (Челябинская область) обнаружено тело директора одной из баз отдыха. По предварительной версии, причиной смерти стал суицид. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, тело руководителя обнаружили родственники.

«Тело местного жителя обнаружили родственники в помещении сторожки. Дверь была закрыта изнутри. Рядом было найдено ружье», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации URA.RU, ружье принадлежит местному сторожу. СК РФ по региону проводит проверку и выясняет все обстоятельства. По итогам проверки будут приняты процессуальные решения.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...