Директора челябинской базы отдыха нашли мертвым

Региональный СК выясняет обстоятельства (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В курортном поселке Непряхино (Челябинская область) обнаружено тело директора одной из баз отдыха. По предварительной версии, причиной смерти стал суицид. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, тело руководителя обнаружили родственники.

«Тело местного жителя обнаружили родственники в помещении сторожки. Дверь была закрыта изнутри. Рядом было найдено ружье», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации URA.RU, ружье принадлежит местному сторожу. СК РФ по региону проводит проверку и выясняет все обстоятельства. По итогам проверки будут приняты процессуальные решения.