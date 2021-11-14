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11 ноября 2021

Пермские ученые бьют тревогу из-за засоления рек. «Исчезает рыба»

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат по зимней рыбалке. Пермь, зимняя рыбалка, рыба
Из-за засоления рек пермских рыбкам скоро будет нечего ловить Фото:

Ряд водоемов на севере Пермского края становятся излишне солеными. По данным ученых Пермского классического университета (ПГНИУ), в районе Соликамско-Березниковского промышленного узла засоление достигло критических масштабов, говорится в сообщении вуза, поступившем в URA.RU.

«В Пермском крае находится уникальное и крупнейшее в России Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей. За годы его эксплуатации на поверхности земли сформировались объемные солеотвалы, из-за которых происходит насыщение солями грунтовых, а затем и поверхностных вод, что негативно сказывается на биоте естественных водоемов. При высоком уровне засоления исчезает рыба. Техногенное засоление пресных вод — серьезная проблема, которая малоизучена не только в России, но и в мире», — отмечает доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Павел Михеев.

Для подтверждения своей гипотезы о вредном влиянии засоленности воды для рыбы ученые провели эксперимент. В соленой воде они месяц держали мальков окуня. В результате ихтиологи зафиксировали снижение темпов роста и упитанности рыб. У них сократилось общее количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, упал уровень глюкозы и креатинина, возросла концентрация хлоридов. «Эксперимент продемонстрировал, что повышенная минерализация воды негативно сказывается на состоянии рыб. Вполне возможно, что обитание окуня в таких условиях приведет к нарушению развития молоди и повышению ее смертности», — говорит Михеев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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