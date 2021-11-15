El Pais: Евросоюз планирует первые в своей истории военные учения

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Учения по горной подготовке на базе тренировочного комплекса «Ергаки». Красноярский край, хребет Ергаки в Западных Саянах, оружие, война, милитаризация, военный, огнестрельное оружие, военная форма
Первые в истории военные учения ЕС хотят провести в 2023 году Фото:

Евросоюз планирует провести первые за свою историю военные учения в 2023 году. Об этом сообщает испанская газета El País.

«Впервые в своей истории ЕС планирует организовать военные учения с 2023 года с целью повышения своей способности действовать в горячих точках в ближайшей зоне своего влияния», — пишет издание со ссылкой на конфиденциальный документ под названием «Стратегический компас». В материале El País отмечается, что к 2025 году планируется создать оперативные силы численностью до 5000 солдат.

В соответствии с документом, ЕС планирует значительно развивать военный потенциал для «продвижения своего видения и защиты своих интересов», сообщает испанское издание. Также в документе сказано, что ЕС планирует регулярно совершать маневры, в том числе и военно-морские, начиная с 2023 года.

Ранее сообщалось, что НАТО каждый день наращивает войска у границ РФ. Российские военные за недавний период обнаружили у границ три американских патрульных самолета P-8А Poseidon, стратегические разведчики RC-135 и U-2S и французский самолет-разведчик С-160G Gabriel. Интенсивность воздушного присутствия НАТО вблизи российских границ продолжает расти, уверяло Минобороны РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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