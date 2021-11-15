Минтруд РФ хочет удлинить россиянам отпуск по законам 1917 года

Сейчас в России продолжительность рабочего дня и порядок расчета отпуска регламентируются документами 1917 и 1930 годов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России может измениться порядок подсчета отработанных часов, дающих право на дополнительный отпуск, а также порядок выплаты компенсации на использованный отпуск. Соответствующий поправки в Трудовой кодекс РФ подготовил Минтруд РФ. Изменения основаны на законах 1917 и 1930 годов, которые до сих пор не утратили свою силу.

«Сейчас в России продолжительность рабочего дня и порядок расчета отпуска регламентируются „Правилами об очередных и дополнительных отпусках“, утвержденными 30 апреля 1930 года, и декретом от 29 октября 1917 года „О восьмичасовом рабочем дне“. Минтруд, решив, что такое положение дел не соответствует современным реалиям, подготовил законопроект, который должен перенести указанные нормы непосредственно в Трудовой кодекс РФ», — передает Life.

Суть нормы, которые переносятся в кодекс, практически не изменится. В частности, нововведения не повлияют на восьмичасовой рабочий день. Изменения коснутся отпусков и компенсации за неиспользованные дни.

Так, по-новому будут подсчитываться отработанные часы, дающие право на пропорциональный дополнительный отпуск или компенсацию при увольнении. Сейчас, если сотрудник отработал только половину месяца, то этот период не учитывается. Если поправки примут, то дни будут округляться до полного месяца. Это позволит получить или дополнительный отпуск, или большую компенсацию.

Также изменится порядок выплаты за неиспользованный отпуск. Например, если сотрудник отработал без отпуска 11 месяцев, то компенсацию он получит как за полный год. Как минимум, ему оплатят 24 дня, в которые он не отдыхал. Полную компенсацию получат и те, кто отработал от 6 до 11 месяцев, но попал под сокращение штата, ликвидацию организации, закрытие ИП или был призван в армию.

Заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин считает, что такие поправки будут иметь позитивный эффект как для работников, так и для бухгалтеров компаний. При этом изменения в методике расчетов отрицательно повлияют на доходы работодателей. Также Инютин считает, что новые поправки «увеличат правоотношения» между нанимателем и работником, с которым заключен договор подряда.

Ранее комитет Госдумы по труду социальной политике предложил освободить родителей-одиночек, воспитывающих детей до 14 лет, от сверхурочной работы. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс хотели обсудить в октябре 2021 года. В случае их принятия родителей-одиночек могут привлекать к работе в ночное время только с письменного согласия.