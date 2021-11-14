В Пермском крае назвали самые пожароопасные территории

В Пермском крае происходит все больше пожаров, на которых гибнут люди Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае отмечен значительный рост числа пожаров и погибших на них людей. По данным министерства территориальной безопасности, хуже всего дела обстоят в Верещагинском и Ильинском городских округах, а также в Пермском районе.

«За 10 месяцев 2021 года зарегистрировано 899 пожаров, за аналогичный период прошлого года — 689 (рост на 23,4%). На пожарах погибло 40 человек, АППГ — 25 (рост на 37,5%). Травмировано 32 человек, АППГ — 42 (снижение на 31,2%). Наиболее неблагоприятная обстановка сложилась — в Верещагинском ГО (66 пожара +37,5%, 5 погибших +66,7%), Пермском МР (485 пожаров +39,4%, 16 погибших +60%), Ильинском ГО (37 пожаров +42,3%, 7 погибших — рост в 7 раз)», — говорится на сайте ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало, что Прикамье обошло все регионы России по числу погибших на пожарах детей. С января по ноябрь погибли 22 несовершеннолетних. Возгорания обычно происходят из-за нарушения правил эксплуатации электроприборов, неосторожного обращения с огнем и неисправности печей.