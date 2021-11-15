В Кремле прокомментировали ситуацию с Петрушевской и «Мемориалом»

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что пока судебных решений о ликвидации организации не принималось Фото:
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Иноагенты РФ

Пока делать громкие заявления касательно правового центра «Мемориал», который признан иноагентом на территории РФ, преждевременно, но власти РФ в курсе ситуации. Об этом высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, когда писательница Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата государственной премии, отреагировав на возможную ликвидацию этой организации.

«Были сообщения СМИ. Они включены во все дайджесты. В ситуации с „Мемориалом“ идет речь об иске, пока решений судебных не принималось, поэтому считаем комментарии преждевременными», — рассказал Песков на конференц-колле.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что сам президент РФ Владимир Путин хотел бы, чтобы все организации соблюдали законодательство России. «Не думаю, что это может быть предметом брифинга. Могу только сказать, что для Путина важно, чтобы любые НКО действовали в рамках российского законодательства. С „Мемориалом“ давно существуют проблемы в плане соблюдения российского законодательства — это хорошо известный факт», — дополнил Песков.

Писательница и драматург Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата государственной премии в знак протеста против попыток Генпрокуратуры ликвидировать правозащитный центр «Мемориал», передает MK.RU. При этом в посте на ее официальной странице в соцсети Facebook, где она написала, почему отказывается от госнаграды, Петрушевская дважды написала фамилию президента России Владимира Путина с маленькой буквы, уточняет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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