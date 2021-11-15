Беженцы начали штурм польской границы

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Трудовые мигранты в
Мигранты перебрались через колючую проволоку Фото:
новость из сюжета
Беспорядки на белорусско-польской границе

Группа беженцев покинула лагерь и направилась в сторону польской границы. Об этом сообщает издание Belta.

«Мы не сдаемся, мы пройдем», — говорит мужчина во главе колонны. Его слова передает telegram-канал издания.

Сообщается также, что с польской стороны к ограждению стягиваются силовики. В свою очередь, мигранты перебрались через колючую проволоку и начали расчищать площадку на контрольно-пропускном пункте.

«У пункта пропуска „Брузги“ началась сильная давка. Часть белорусского забора беженцы уже сломали», — отмечает telegram-канал Shot.

О том, что многочисленная группа беженцев попыталась проникнуть в Евросоюз через границу Беларуси и Польши, стало известно в начале ноября. В основном она состоит из курдов. В польском МВД уже заявляли о крупнейшей силовой попытке мигрантов вторгнуться на территорию страны.

Ранее стало известно, что около 50 мигрантов штурмом прорвались в Польшу из Белоруссии, сообщают «Невские новости». Польская сторона уже задержала 22 из них, дополняет MK.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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