Путин ответил на обвинения в конфликте на белорусской границе

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Чествование Олимпийской сборной команды России в Кремле. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин заявил о готовности помочь в разрешении миграционного кризиса Фото:

Европа обвиняет Россию в миграционном кризисе на белорусско-польской границе, пытаясь перенести свои проблемы «с больной головы на здоровую», заявил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, миграционный кризис вызван действиями Европы.

«Мы абсолютно не имеем к этому никакого отношения, просто совсем! Это просто желание перевести проблемы с больной головы на здоровую», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва Кремль. Путин».

Он подчеркнул, что Россия готова помочь в разрешении миграционного кризиса. Однако его причиной, по словам российского лидера, являются действия самих европейских стран.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в миграционном кризисе на польско-белорусской границе виновата Россия и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс также выдвинула аналогичное обвинение. Ранее группа беженцев попыталась проникнуть в Польшу через границу с Белоруссией, чтобы затем попасть в Евросоюз. Тех, кому удалось перейти границу, задержали.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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