14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021

Жители ХМАО смогут получить замену QR-коду

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ХМАО смогут получить бумажный сертификат в МФЦ Фото:
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Коронавирус COVID-19

Жители ХМАО с 16 ноября смогут получить бумажный сертификат о завершении вакцинации от коронавируса в МФЦ. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время оперативного штаба Югры, передает корреспондент URA.RU.

«С 16 ноября жители смогут получать сертификаты о вакцинации против новой коронавирусной инфекции в МФЦ на бумажном носителе», — сказала Комарова. Получить сертификат могут и те, кто уже переболел коронавирусом или имеет медицинское противопоказание.

Вице-губернатор Всеволод Кольцов добавил, что такая услуга будет полезна для жителей, которые по каким-либо причинам не имеют доступа к порталу «Госуслуги». При этом, по его словам, справка о вакцинации, которая выдается в больнице, также обладает юридической силой и доказывает завершение вакцинации.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО с медотводом в скором времени также смогут получить QR-коды, который будет отображаться на портале «Госуслуги». Сейчас же им необходимо получать бумажную справку о медицинском противопоказании.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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