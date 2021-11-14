Жители ХМАО смогут получить замену QR-коду

Жители ХМАО с 16 ноября смогут получить бумажный сертификат о завершении вакцинации от коронавируса в МФЦ. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время оперативного штаба Югры, передает корреспондент URA.RU.
«С 16 ноября жители смогут получать сертификаты о вакцинации против новой коронавирусной инфекции в МФЦ на бумажном носителе», — сказала Комарова. Получить сертификат могут и те, кто уже переболел коронавирусом или имеет медицинское противопоказание.
Вице-губернатор Всеволод Кольцов добавил, что такая услуга будет полезна для жителей, которые по каким-либо причинам не имеют доступа к порталу «Госуслуги». При этом, по его словам, справка о вакцинации, которая выдается в больнице, также обладает юридической силой и доказывает завершение вакцинации.
Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО с медотводом в скором времени также смогут получить QR-коды, который будет отображаться на портале «Госуслуги». Сейчас же им необходимо получать бумажную справку о медицинском противопоказании.
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