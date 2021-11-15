В Литве обвинили Москву в разжигании миграционного кризиса

Мигранты к белорусско-польской границе прибывают из Москвы, заявил президент Литвы
новость из сюжетаБеспорядки на белорусско-польской границе
Миграционный кризис на белорусско-польской границе начался в том числе благодаря России. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
«Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом говорит многое. Во-первых, мигранты приезжают через Москву», — приводит слова Науседы РИА «Новости».
Глава Польши отметил, что Москва является своеобразным хабом для мигрантов из других стран. В дальнейшем они переправляются в Минск.
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