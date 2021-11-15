В Литве обвинили Москву в разжигании миграционного кризиса

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Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, знак стоп, шлагбаум, граница, стоп, дорога
Мигранты к белорусско-польской границе прибывают из Москвы, заявил президент Литвы Фото:
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Беспорядки на белорусско-польской границе

Миграционный кризис на белорусско-польской границе начался в том числе благодаря России. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом говорит многое. Во-первых, мигранты приезжают через Москву», — приводит слова Науседы РИА «Новости».

Глава Польши отметил, что Москва является своеобразным хабом для мигрантов из других стран. В дальнейшем они переправляются в Минск.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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