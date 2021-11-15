Пожар произошел из-за несоблюдения правил безопасности при эксплуатации газового оборудования (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Челябинской области проводит проверку по факту гибели семьи из трех человек в пожаре в Копейске. И.о. прокурора города Сергей Иванов выехал на место ЧП для координации действий оперативных служб, сообщает пресс-служба надзорного органа.

«Прокуратурой области организована проверка по факту гибели в результате пожара 32-летней женщины и двоих детей 2016 и 2019 г. р. в частном доме СНТ „Станкостроитель-3“. В ходе надзорных мероприятий прокуратурой с привлечением специалистов будет проверено соблюдение правил технического обслуживания внутридомового газового оборудования со стороны уполномоченных служб», — говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура даст оценку профилактической работе, проводимой с многодетными семьями по предупреждению нарушений правил пожарной безопасности. По данным МЧС, причиной пожара стало несоблюдение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования, отмечают в надзорном органе.

Ранее URA.RU сообщало о гибели трех жителей Копейска (мать и двое детей) при пожаре в частном доме. Источники сообщали, что причиной пожара стал взрыв бытового газа. В МЧС заявляли, что обстоятельства случившегося еще выясняются, но отмечали, что пожары часто происходят из-за несоблюдения правил безопасности при эксплуатации газового оборудования и электроприборов.

Фото предоставлено прокуратурой Челябинской области