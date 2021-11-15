Спасатели смогли лишь констатировать смерть мамы и двух ее детей Фото: пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области

Три жителя Копейска (Челябинская область) погибли при взрыве газа в частном доме. Трагедия произошла 15 ноября в одном из садовых товариществ, сообщили URA.RU в пресс-центре ГУ МЧС по региону.

«В 15-55 на центральный пункт пожарной связи Копейского гарнизона поступило сообщение о пожаре в СНТ „Станкостроитель-3“. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение двухэтажного садового дома и надворных построек на общей площади 50 кв. метров. В ходе тушения пожара были обнаружены трое погибших. Погибли мама и двое детей (мальчик четырех лет и полуторагодовалая девочка)», — сообщает пресс-центр.

Источник в Копейске сообщил, что причиной пожара стал взрыв бытового газа. В МЧС сообщают, что обстоятельств случившегося еще выясняются, но отмечают, что пожары часто происходят из-за несоблюдения правил безопасности при эксплуатации газового оборудования и электроприборов.

В ликвидации пожара было задействовано 47 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС 27 человека и 7 единиц техники. Удалось быстро локализовать пожар, ликвидировав его распространение на соседние строения.

Дом полностью сгорел Фото: пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области