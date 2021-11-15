Франция поддержала Россию в конфликте с Украиной

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили конфликты, происходящие внутри Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«С обеих сторон высказано неудовлетворение в связи с отсутствием подвижек в урегулировании внутриукраинского конфликта. Отмечено, что ситуация вокруг Донбасса даже ухудшается», — говорится в сообщении Кремля.
Также российский глава обратил внимание на провокационный характер масштабных учений США и их союзников в Черном море, что повышает напряженность между Россией и НАТО. «Президент России также акцентировал, что Киев продолжает свою деструктивную политику, направленную на срыв Минских соглашений», — добавляется в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и и. о. канцлера Германии Ангела Меркель в октябре по телефону обсудили внутриукраинский конфликт. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял об обеспокоенности проведением учений НАТО на территории Черного моря. Путин ответил Западу о нарушении Россией Минских соглашений, передает RT.
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