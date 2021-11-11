В Кремле обеспокоены приближением кораблей НАТО к границе РФ

Корабли НАТО находятся вблизи российской границы Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Россия находится в состоянии повышенной готовности в связи с присутствием кораблей НАТО на территории Черного моря, вблизи российской границы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам URA.RU.

«Подобные действия в непосредственной близости наших границ не могут не быть причиной повышенных мер внимания и предосторожности», — заявил Дмитрий Песков URA.RU. Также пресс-секретарь отметил, что поддерживается связь с оперативными штабами и военными.

Ранее сообщалось, что корабли НАТО проводят учения на территории Черного моря. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, данные действия являются провокацией со стороны Запада. Россия готова дать отпор, заявил чиновник.